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        İBB Başkanı İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama

        İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 23:10 Güncelleme: 20.06.2025 - 23:15
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        İBB Başkanı İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama
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        İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı turistik Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Edremit ilçesi Güre Mahallesi'ndeki arazisine bugün saat 15.00 sıralarında jandarma ekipleri gitti. Çevrede alınan güvenlik önleminden sonra ekipler arazide yaklaşık 2 arama yaptı. Arama sonrası ekiplerin Hasan İmamoğlu’na ait araziden ayrıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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