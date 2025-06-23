Balıkesirspor'da Murat Ustalı yası

BALIKESİRSPOR'un eski futbol şube başkanlarından Murat Ustalı'nın Ayvalık'ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kırmızı-beyazlıların 1'inci Lig'de yer aldığı dönemde futbol şube başkanlığı yapan 38 yaşındaki Murat Ustalı'nın aracının 17 Haziran'ı 18 Haziran'a bağlayan gece saat 01.25 sıralarında Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attığı belirtildi.

Kazada Murat Ustalı olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Naz Ustalı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Balıkesirspor Kulübü, eski futbol şube başkanlarından Ustalı'nın vefatı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski yöneticilerimizden Murat Ustalı’nın Ayvalık’ta geçirdiği trafik kazası sonrası vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.