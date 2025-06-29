Balıkesir'deki orman yangını 24 saatte kontrol altına alındı

BALIKESİR'inHavran ilçesi kırsal Halılar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 24 saat sonra kontrol altına alındı.

Havran'ın kırsal Halılar Mahallesi'nde, dün saat 10.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 203 personel ile 4 söndürme uçağı, 2 helikopter, 21 arazöz, 10 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 16 hizmet aracı, 11 itfaiye aracı, 5 dozer, 3 TOMA ve 3 treyler ve 200 personel sevk edildi. Söndürme çalışmalarına çeşitli kamu kurum ve kuruşları da destek verdi. Alevlerin ilerlediği Halılar ile komşu Sarnıç mahalleleri tahliye edildi. Mahalleliler, Havran ve Edremit ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirildi. Alevlere gün boyu müdahale edilirken, jandarma, yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına ara verdi. Alevlere gece boyunca sadece karadan müdahale edildi. Saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı.