Balıkesir'de orman yangını (2)

YANGIN7'NCİ SAATİNDE DEVAM EDİLİYOR

Balıkesir Sındırgı ilçesi kırsal Kürendere Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın 7'nci saatinde devam ediyor. Ekipler gece olması sebebiyle yangına müdahaleye karadan 17 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 7 su ikmal aracı, 9 iş makinesi ve 110 personelle devam ediyor. Söndürme çalışmalarına çevrede bulunan işletmelerin de iş makineleriyle destek olduğu öğrenildi.