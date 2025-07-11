Ayvalıkgücü'nde Yıkılmazdağ'dan 3 yıllık imza

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon hem normal sezonda hem de Play-Off finalinde 2'nci Lig'i kıl payı ıskalayan Ayvalıkgücü Belediyespor, teknik adam Mehmet Yıkılmazdağ ve 3 tecrübeli oyuncusunu bırakmadı. 2007'den beri neredeyse tüm kariyerini Ayvalık ekibinde geçiren, kırmızı-beyazlılara Bölgesel Amatör Lig'de 2 şampiyonluk yaşatıp, son 3 sezondur 3'üncü Lig'de Play-Off oynatan 50 yaşındaki Mehmet Yıkılmazdağ, kulübüyle 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

POLAT, HAMİT VE TUGAY TAMAM

Yıkılmazdağ, kulüpte aralıksız 5 yılı geride bırakarak profesyonel liglerde aktif olarak en uzun süredir görev yapan teknik adam olmuştu. Kulüp yaptığı açıklamada, "Aynı ekip, aynı ruh! İstikrarın gücüne inanıyoruz. Teknik direktörümüz Mehmet Yıkılmazdağ ve ekibiyle 3 yıllık yeni sözleşme imzalayarak yeniden yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. İç transfere de başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, 3 sezondur takımda görev alan Polat Güren, Hamit Kurt ve 4 yıldır takımın önemli parçası olan Tugay Yıldırım'la yeniden anlaştı.