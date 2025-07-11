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        Balıkesirspor'dan açıklama

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayan Balıkesirspor'da yönetim açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:14
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        Balıkesirspor'dan açıklama
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayan Balıkesirspor'da yönetim açıklama yaptı. Teknik direktörlük için arayışların sona geldiğini ifade eden kırmızı-beyazlılar, sezon hazırlıklarının 21 Temmuz'da başlayacağını duyurdu. Ligde yürürlüğe giren yeni yaş kontenjanı nedeniyle transferde sorumlulukla adım atacaklarını belirten Balıkesirspor yönetimi, transfer yasağının bulunmadığını, atılacak adımların planlanan takvimde açıklanacağını belirtti. Yönetimden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon yaşanan tüm sıkıntılara rağmen şampiyonluğun kıyısından dönmüş olsak da yeni sezonda yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda armasına ve taraftarına yakışan bir oyun anlayışıyla sahada olacak bir takım kurma hedefindeyiz. Teknik direktör anlaşmasının resmileşmesiyle birlikte dış transferde uygulamaya hazır eylem planımız devreye alınacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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