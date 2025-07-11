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        Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamanın davasında 4 sanığa hapis cezası

        BALIKESİR'de 11 kişinin yaşamını yitirdiği 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin görülen davada tutuklu sanıklar Cem Yılmaz ve Serkan Bozoğlu ile tutuksuz sanık Murad Bayraktar 9 yıl 2'şer ay, tutuksuz sanık Hulusi Yağız Aboumarsa ise 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:11 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:11
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        Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamanın davasında 4 sanığa hapis cezası
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        BALIKESİR’de 11 kişinin yaşamını yitirdiği 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin görülen davada tutuklu sanıklar Cem Yılmaz ve Serkan Bozoğlu ile tutuksuz sanık Murad Bayraktar 9 yıl 2’şer ay, tutuksuz sanık Hulusi Yağız Aboumarsa ise 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Karesi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'ZSR Patlayıcı A.Ş.' isimli mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, geçen yıl 24 Aralık'ta patlama oldu. Patlamada Muhammet Ergin (35), Seçil Çapa (25), Seda Akın (36), Tuğba Demir (22), Elif Özgür (20), Tuba Sert (42), Müberra Sönmez (46), Selin Karanlıkoğlu (28), Çetin Karamüftüoğlu (39), Enes Kırmızı (29) ile Kimya Mühendisi Özlem Özçakır (33) yaşamını yitirdi, 7 kişi ise yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan şirketin müdür vekili Cem Yılmaz, patlayıcı mesul müdürü Serkan Bozoğlu ile iş sağlığı ve güvenliği müdürü Hulusi Yağız Aboumarsa tutuklandı, patlayıcı üretim müdürü Murad Bayraktar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 8 sayfalık iddianamede sanıklar Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu, Murad Bayraktar ve Hulusi Yağız Aboumarsa hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan her biri için birer kez tatbik edilmek üzere 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Davanın 21 Mart'ta Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen ilk duruşmasında Hulusi Yağız Aboumarsa tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

        DURUŞMADA TUTUKLU VE TUTUKSUZ SANIKLAR HAZIR BULUNDU

        Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Yılmaz ve Serkan Bozoğlu ile tutuksuz sanıklar Hulusi Yağız Aboumarsa ve Murad Bayraktar ile olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verip, sanıkların 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar ise geçmiş duruşmadaki savunmalarını tekrar ettiklerini ve beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, olayda asli kusurlu oldukları belirlenen Cem Yılmaz, Serkan Bozoğlu ve Murad Bayraktar'ı ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 9 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırdı.

        Olayda tali kusurlu olduğu belirtilen Hulusi Yağız Aboumarsa’ya ise aynı suçtan önce 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi, ardından takdir indirimi yapılarak bu ceza 4 yıl 7 aya indirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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