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        Ayvalıkgücü transferde hareketli

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon öncesinde Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ'ın yanı sıra takımın tecrübeli isimleri Polat Güren, Hamit Kurt ve Tugay Yıldırım'la sözleşme yenileyerek transfer harekatına başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor 3 takviye birden yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 13:06 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:10
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        Ayvalıkgücü transferde hareketli
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezon öncesinde Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ'ın yanı sıra takımın tecrübeli isimleri Polat Güren, Hamit Kurt ve Tugay Yıldırım'la sözleşme yenileyerek transfer harekatına başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor 3 takviye birden yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp Çayelispor'dan 26 yaşındaki stoper Ahmet Batuhan Akyüz, Aliağa FK'dan 24 yaşındaki sol bek Adnan Demir ve İnegöl Kafkasspor'dan 20 yaşındaki forvet Yağız Haydar Doğan'ı renklerine bağladı.

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