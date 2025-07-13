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        Marmara Adası açıklarında feribotta yangın çıktı

        BALIKESİR'in Marmara Adası açıklarında seyir halinde olan feribotta yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 17:37 Güncelleme: 13.07.2025 - 17:40
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        Marmara Adası açıklarında feribotta yangın çıktı
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        BALIKESİR’in Marmara Adası açıklarında seyir halinde olan feribotta yangın çıktı. Feribotta 7 mürettebat, 200 yolcu ve 70 araç olduğu öğrenildi.

        Tekirdağ-Marmara-Erdek seferini yapan Yavuz Naz isimli feribot, iddiaya göre Avşa Adası’ndan ayrıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra makine dairesinden koku ve duman yükseldi. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Marmara Denizi açıklarında demirleyen feribotta tehlikeli bir durumun olmadığını ve müdahale için, Bursa ve İstanbul’dan Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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