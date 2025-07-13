Marmara Adası açıklarında feribotta yangın çıktı (2)

FERİBOTYOLCULARLA BİRLİKTE MARMARA ADASINA ÇEKİLDİ

Tekirdağ-Marmara-Erdek seferini yaptığı sırada makine dairesinde yangın çıkan Yavuz Naz isimli feribot, başka bir feribotla Marmara Adasına çekildi. Uzun süre kendileriyle ilgilenmedikleri gerekçesiyle firmaya tepki gösteren yolcular da Marmara Adası’nda indirildi. Yolcular daha sonra başka bir feribotla sefere devam etti.