Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 13.07.2025 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BALIKESİR'in Edremit ilçesindeki bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Yangın, akşam saatlerinde Altınoluk Mahallesi Kelebek Sitesi'nde giriş katta çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri eve geldiklerinde H.R.Ş. ve S.Ç.Ş.’yi yangına müdahale ederken buldu. Dumandan etkilendiği tespit edilen iki kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan H.R.Ş. ile S.Ç.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Evdeki yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Edirne, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de orman yangını
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Özel: En olumlu katkıyı vereceğiz
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Orkun Kökçü için görkemli imza töreni!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü transferini resmen açıkladı!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Avusturya'da kazanan yok!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de ikamette çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Balıkesir'de ikamette çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Marmara Adası açıklarında feribotta yangın çıktı (2)
        Marmara Adası açıklarında feribotta yangın çıktı (2)
        Manyas'ta orman yangını (2)
        Manyas'ta orman yangını (2)
        GÜNCELLEME 2 - Marmara Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan fer...
        GÜNCELLEME 2 - Marmara Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan fer...
        Manyas'ta orman yangını
        Manyas'ta orman yangını
        Marmara Adası açıklarında feribotta yangın çıktı
        Marmara Adası açıklarında feribotta yangın çıktı