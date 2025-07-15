Balıkesirspor Kavçak'a emanet

3'üncü Lig'de geçen sezon 2'nci Lig'i Play-Off finalinde ıskalayan Balıkesirspor, teknik direktörlük görevine Cem Kavçak'ı getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, tecrübeli teknik adamla sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla Teknik Direktör Cem Kavçak ile 2025-2026 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Cem Kavçak ve ekibine Balıkesirspor’umuzda başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

47 yaşındaki teknik adam daha önce Akhisarspor, 68 Aksarayspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Afyonspor, Serik Bld, Sinopspor ve Yozgat Bld Bozokspor kulüplerinde görev yaptı. Bal-Kes, Play-Off hüsranı sonrası kulübe daha önce 2 şampiyonluk yaşatan İsmail Ertekin'le yollarını ayırmıştı.