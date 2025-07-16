Balıkesir'de orman yangını
BALIKESİR'in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı.
BALIKESİR’in Altıeylül ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kirazköy Mahallesi'nde bulunan ormanda saat 16.30'da sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Alevlere helikopter ve uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracıyla da karadan müdahale ediliyor. Yangına müdahale için çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.
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