Bandırmaspor, Bey Çimento ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Bey Çimento ile 2022-2023 sezonu için isim sponsorluğu anlaşmasına vardı.

Bir otelde gerçekleştirilen imza törenine Bandırmaspor Kulübü Başkanı Onur Göçmez ile Bey Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Soner Özbey ve yöneticiler katıldı.

Göçmez, törende yaptığı konuşmada, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Phileppe Keny'nin, Beşiktaş'a transferinin gündeme gelmesine değinen Göçmez, Bandırmaspor'un menfaatleri için görevde olduklarını dile getirdi.

Beşiktaş'ın teklifini kabul etmelerine rağmen Keny için resmi işlemlerin başlatılmadığını belirten Göçmez, "Beşiktaş'a 29 Temmuz'a kadar dönüş yapılmazsa kadro planlamamızı revize edeceğimizi söyledik ve bize dönüş yapılmadı. Sonrasında sosyal medyadan Keny transferinin askıda kaldığını öğrendik. Sadece telefon açılarak 'Kusura bakmayın.' denmesini beklerdik." diye konuştu.

Göçmez, konunun kendileri için kapandığını dile getirerek, "Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Bizim başka işlerimiz var. Bandırmaspor camiası olarak yapacağımız tek konu; şehir takımı olan ve kendi çapında da önemli bir camia olan Bandırmaspor'u, Türk futboluna gençler yetiştiren, başarıyı felsefe edinen, çocuklara örnek olan bir yapıya dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

Göçmez, bu tarz durumların Bandırmaspor ve Beşiktaş camiaları için olumsuzluk oluşturmayacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından taraflar arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'de "Bey Çimento Bandırmaspor" ismiyle mücadele edecek.





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