Balıkesir'de arpa yığınının içine gizlenmiş etil alkol ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, sahte içki üretimine yönelik operasyonda 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, sahte içki ürettikleri öne sürülen zanlılara ait tahıl deposuna baskın yaptı.
Ekipler, depoda yaptıkları aramada, arpa yığınının içine gizlenmiş 165 koli buldu.
Kolinin içindeki 1980 litre etil alkol ve 260 paket anason muhafazaya alındı.
Operasyon kapsamında 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.