Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Tan'dan 2022-2023 rekolte tahmini açıklaması:

BALIKESİR (AA) - Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Dr. Mustafa Tan, zeytincilikte 2022-2023 sezonuna ilişkin 421 bin ton yağ, 735 bin ton sofralık zeytin rekoltesi beklediklerini söyledi.

Tan, Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ofisinde AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının 2009-2010 döneminden itibaren Konseye rekolte tahmin heyeti çalışması için yetki verdiğini hatırlattı.

Objektif ve bilimsel bir çalışmayla tahminde bulunduklarını belirten Tan, şöyle devam etti:

"Bu yıl, tarihe not düşülecek bir yıl. Geçen yıla göre yüzde 1,8 ağaç sayısında bir artış var. 168 milyon meyve veren, 28 milyon da henüz meyve vermeyen olmak üzere 196 milyon zeytin ağaç varlığına ulaştık. Bu ağaçlardan geçen yıla göre yüzde 71,2 artışla 2 milyon 976 bin 654 ton zeytin üretimi aldık, alıyoruz ya da tahmin ediyoruz. Bundan da 735 bin ton sofralık zeytin; bu bir rekor. Çünkü Türkiye en fazla 400-450 bin ton üretiyordu. Bu yıl dünya birinciliği noktasına geldik ki bu bizim 15 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı ile koymuş olduğumuz bir hedefti, konseyimizin hedefiydi. Zeytinde dünya birinciliği hedefine ulaştık. Zeytinyağında ise geri kalan 2 milyon 240 bin ton zeytin tanesinden 421 bin ton zeytinyağı üretim bekliyoruz. Rekolte tahmin çalışmalarımız özet olarak 421 bin ton yağ, 735 bin ton zeytin sofralık zeytin beklentisi ile sonuçlanmıştır. 735 bin ton sofralık zeytin; bir dünya rekordur. İspanya 650 bin tonlarda, Mısır'da 500 bin tonlarda."

Tan, tahminlerine göre sofralık zeytinde Türkiye'nin ihracatını ikiye, üçe katlayabilecek ürünün mevcut olduğunu vurguladı.

- "Ülkemiz olumsuz değişikliklerden en az etkilendi"

İspanya'nın yaklaşık yüzde 50 ürün kaybı nedeniyle 750 bin tonlara düştüğü dönemde Türkiye'nin 421 bin ton zeytinyağı üretiminin ülke tarihinin en yüksek rakamı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bu rakamla İtalya ve Tunus'un önünde ikinciliğe yerleşeceğini anlatan Tan, "Sektörün bütün bileşenleri büyük bir sinerji içinde, büyük bir çaba gösterdi ve bugünlere geldik. Bu yılın anlamı çok büyük." dedi.

Tan, dünyada zeytinyağı üretiminde çok önemli düşüşler olduğuna dikkati çekti.

İtalya'da da yüzde 50 kayıp olduğunu belirten Tan, şunları kaydetti:

"İtalya'nın 330 bin ton civarında bir yağı var ki sadece iç tüketimi 600 bin tondur. Yeterli bir yağı yok. Yine aynı şekilde İspanya 750 bin ton. Normalde 1 milyon 450, 1 milyon 500 bin ton üreten bir ülke. Tunus 200-260 bin ton yani ortalama 230 bin ton. Bizde 421 bin ton. Yunanistan 300 bin ton civarında aldığımız haberlere göre. Dünyada büyük bir zeytinyağı, zeytin arz noksanlığı olduğu için bu talepler Türkiye ve Yunanistan tarafından karşılanmaya gidilecek. Bu bile yeterli değil, o nedenle İtalya ve İspanya da özellikle zeytinyağı fiyatlarının yükseleceği bütün yetkili makamlar tarafından açıklanıyor. Bunda en büyük neden küresel iklim değişikliği nedeniyle zeytinci Avrupa ülkeleri İtalya, İspanya, özellikle İspanya'da ve Tunus'ta küresel iklim değişikliği son 500 yılın en kurak yılını geçirmelerine sebep oldu ve bu da zeytin veriminde muazzam düşüklükler yarattı. Ülkemiz zeytin ağacının ana vatanı olduğu için bu olumsuz değişikliklerden en az etkilendi ve bizde milli yerli çeşitlerin önemi çok daha ortaya çıktı."

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