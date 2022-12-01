Balya’da yeni otobüs terminali ve itfaiye istasyonu inşa edilecek

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya ilçesinde güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlara sahip otobüs terminali ve son teknoloji ile donatılmış itfaiye araçlarına uygun garajı olan itfaiye istasyonu kazandıracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, “Balıkesir Geleceğe Taşınıyor” adlı proje kapsamında modern bir yüze kavuşturduğu otobüs terminallerine Balya ilçesini de ekliyor.



Aynı zamanda ilçede meydana gelebilecek yangın ve afet olaylarına anında müdahale edebilmek için itfaiye araçlarına uygun son sistem garajı olan yeni itfaiye istasyonu da inşa edilecek.

Balya’nın Kocacami Mahallesi’nde 1104 metrekaresi kapalı 4 bin 569 metrekare alanda ilçenin hem itfaiye hem de otobüs terminali ihtiyacını karşılayacak tesisin projesi hazırlandı.



Güvenli, modern, konforlu ve teknolojik donanımlı olarak projelendirilen terminal ve yine son teknoloji ile donatılan itfaiye istasyonunun inşaatı kısa bir süre içinde başlatılacak.



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