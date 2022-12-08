Edremit Ticaret Odası öğrencilere yönelik teknik gezi düzenledi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Saniye-Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik Kulübü öğrencileri teknik geziye katıldı.
Öğrenciler, Edremit Ticaret Odası öncülüğünde gerçekleştirilen teknik gezi çerçevesinde mobilya üretimi, yazılım, programlama ve reklam, tanıtım sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.
Geziye ilişkin odadan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gençlerin kendi yönünü belirlemelerine katkı sunmak için kariyer seçimlerine etkili olabilecek ve çalışma hayatını gözlemlemelerini sağlayacak üç farklı sektörden firma ziyaret edildi. Öğrencilerimizin teknik gezisine ev sahipliği yapan firmalarımıza sunduğu katkılar için teşekkür ederiz."