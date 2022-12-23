Balıkesir'de sahte içki operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit ve Sındırgı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Adreslerdeki aramalarda, 2 bin 400 litre şarap, 1150 litre bira, 265 litre etil alkol, 200 litre rakı, 100 litre votka, 60 litre viski, 50 içki aroması, alkol damıtma düzeneği ve içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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