Manyas'ta bu yıl esnaf ve sanatkarlara 71 milyon lira kredi kullandırıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

BALIKESİR (AA) - Manyas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifince esnaf ve sanatkarlara 2022 yılında toplam 71 milyon lira kredi desteğinde bulunuldu.

Kooperatif Başkanı Yıldız Barçın, yaptığı açıklamada, devletin kredi limitlerini yükseltmesiyle küçük esnaf ve sanatkarlardan gelen talebin arttığını bildirdi.



Bu sene kooperatife 60 yeni ortağın katılımıyla üye sayısının 402'ye yükseldiğini belirten Barçın, şunları kaydetti:



"Kredi kullanma şartı vergi giriş tarihinden sonra 3 ay geçmesi halinde esnaflarımız kooperatife kredi teklifinde bulunabiliyor. Şu ana kadar Manyas’ta küçük esnaf ve sanatkarlara verdiğimiz kredi desteği 71 milyon lirayı buldu. Manyas Kredi Kefalet Kooperatifi 2017 yılından itibaren kredi verebilmeye başladı. Bu yıl 366 ortağımıza kredi kullandırdık. 2022 yılında toplam plasmanımız 37 milyon 800 bin lira iken, 2022 yılında yapılan tahsilatlarımızla esnafa döndürdüğümüz kredi miktarı 56 milyon 500 bin liraya çıktı. Bu rakama önceki senelerde verdiğimiz ve taksitleri ödenen paralarda dahildir. Kooperatifimiz ikinci grupta olduğu için ülkede kullandırılan en yüksek limit olan 500 bin lirayı ortaklarımıza kullandırabiliyoruz. Önümüzdeki yıl hedefimiz daha da yüksek olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.