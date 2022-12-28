Cunda Uygulama Oteli'nde öğrenciler meslek öğrenirken harçlıklarını çıkarıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığına ait turizm Cunda Uygulama Oteli'nde görevli öğrenciler hem mesleki deneyim hem de para kazanıyor.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, gazetecilere, okuldaki 509 öğrenciye hem ticaret hem de turizm alanında eğitimler verdiklerini söyledi.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ile Konaklama Seyahat Hizmetleri alanlarında 356 öğrencinin bulunduğunu belirten Yük, bu öğrencilerin bir kısmının okul bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli’nde pratik yapma imkanı bulduğunu anlattı.



Yük, 176 oda ve toplam 352 yatak kapasiteli otelde 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz uygulamalı eğitim gördüğünü ifade ederek, şu bilgileri verdi:



"Gerek işletmelerdeki beceri eğitimleri sırasında gerekse de okul sonrasındaki dönemlerinde öğrencilerimiz otelimizde görev alarak, öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimizden hem mesleğin inceliklerini öğreniyorlar hem de bu hizmetlerinin karşılığında gelir elde etmiş oluyorlar. Bu yılın başında hedefimiz, öğrencilerimize ödediğimiz yevmiyelerin 1 milyon liraya ulaşabilmesiydi. Toplam ödemiş olduğumuz ücret şu an itibarıyla 1 milyon lirayı aşmış durumdadır."

Abdülaziz Yük, günlük 150 lira ödenen öğrencilerin nöbet görevi kapsamında 5 gün otelde pratik yaptığını, bazılarının ise okul sonrası dönemlerde, yaz tatilinde veli izin belgeleriyle görev aldığını ifade etti.

- Öğrenciler uygulamadan memnun

11'inci sınıf öğrencisi Gözde Orhan ise otelde çalışarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu, harçlığını çıkardığını dile getirdi.

Staj dönemine hazırlandığını aktaran Orhan, "Hedefim mesleğimi geliştirebilmek. Çünkü buradan mezun olduğumda 4 yıllık gastronomi bölümünde okumak istiyorum. Ondan sonra da bir otelde çalışmayı hayal ediyorum. İtalya, Almanya ya da Amerika gibi yurt dışı hayalim de var." dedi.

Seymen Şan ise uygulama otelinde çoğunlukla garsonluk yaparak deneyim kazandığını belirtti.

Hedeflerine değinen Şan, "Bu uygulama benim için gerçekten çok iyi oluyor. Mezun olunca 2 ya da 4 yıllık üniversitede eğitimimi sürdürmek istiyorum. Üniversite eğitimimi de tamamladıktan sonra iyi bir otelde çalışmak istiyorum." diye konuştu.

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