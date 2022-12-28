Balıkesir Valisi Şıldak'ın AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Kökbörü"

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için tercihlerini yaptı.

Şıldak, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı karesini tercih eden Şıldak, sporda Sergen Sezgin'in "Kökbörü" fotoğrafını oyladı.

Vali Şıldak, çevre-yaşamda ise tercihini Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" fotoğrafından yana kullandı.

Şıldak, AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında büyük rol üstlendiğine işaret ederek, "Birbirinden güzel fotoğraflar arasında seçim yapmak zordu. Emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.

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