Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Akın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akın, haber kategorisindeki tercihini Wolfgang Schwan'ın "Savaşın Yüzü" başlıklı karesinden yana kullandı.

Çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen Aydınlatırsın Geceyi" fotoğrafını seçen Akın, sporda ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" karesine oy verdi.

Başsavcı Akın, "AA gerçekten birbirinden güzel fotoğraflara bu yıl da imza atmış. Türkiye'nin haber ve görsel temininde AA başardığı olağanüstü işlerle gurur veriyor." diye konuştu.

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