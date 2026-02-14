Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu boş arsadaki büyük kaya parçası yaya kaldırımına düştü

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yoldan yüksekte bulunan boş arsadan kopan büyük kaya parçası, şiddetli yağış sonucu yaya kaldırımına düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:40 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de şiddetli yağış sonucu boş arsadaki büyük kaya parçası yaya kaldırımına düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yoldan yüksekte bulunan boş arsadan kopan büyük kaya parçası, şiddetli yağış sonucu yaya kaldırımına düştü.

        Balıkesir Caddesi'ndeki boş arsada, yoğun yağışların ardından serbest kalan büyük kaya parçası yaya kaldırımına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda, temizlik çalışmaları nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

        Ekipler, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor – Alanya 1221: 0-1
        Balıkesirspor – Alanya 1221: 0-1
        Bandırmaspor - Serik Spor: 0-3
        Bandırmaspor - Serik Spor: 0-3
        Bandırmaspor-Serikspor maçının ardından
        Bandırmaspor-Serikspor maçının ardından
        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Serik Spor: 3
        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Serik Spor: 3
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Dursunbey'de dev kaya yola düştü
        Dursunbey'de dev kaya yola düştü