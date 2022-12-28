Balıkesir İl Jandarma Komutanı Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkeisr İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kıdemli Albay Yıldız, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Yıldız, haber kategorisinde Emin Sansar'ın "Ateş hattında", çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Masalcı nine ve Muciddin amca" Sergen Sezgin'in "Kökbörü" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflarda emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür eden Yıldız, AA çalışanlarına başarı diledi.



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