Kepsut Belediyesi tarafından öğrencilere ücretsiz kaynak kitap dağıtıldı

BALIKESİR (AA) - Kepsut Belediyesince tarafından lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere 950 ücretsiz yardımcı kaynak kitap dağıtıldı.
Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçede yapılan gençlik merkezinin birçok hizmete katkı sunacağını söyledi.
Amaçlarının gençlerin kendilerini geliştirmesi olduğunu belirten Cankul, "Yaptığımız kitap yardımı devam edecek, sınavlara yaklaştığımızda bir kez daha destekte bulunacağız." diye konuştu.
Cankul, daha sonra Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezindeki öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilere belediye imkanlarıyla sunulan 950 yardımcı kaynak kitap, tişört ve çantalarını dağıttı.