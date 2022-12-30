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Balıkesir'de suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA

Balıkesir'de suç örgütü operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler son dönemlerde artış gösteren bağ, bahçe ve evden hırsızlık olaylarıyla ilgili istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül, Balya ve Kepsut ilçelerinde hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen zanlılara yönelik 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Bu adreslerdeki aramalarda 154 adet sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 28 sikke, 2 tabanca, 7 jeneratör, kaynak makinesi ile 267 adet muhtelif alet ve edevat ele geçirildi.

Bölgede yaşanan 12 hırsızlık olayının zanlıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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