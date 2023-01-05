Balıkesir’de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çocuk yetiştirmek için en ideal 10 ülke! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Balya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 SN 348 plakalı araç, Balya-Gönen kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.



Araçta bulunan ve kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerincehastaneye kaldırıldı.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçtan sızan yakıt nedeniyle bölgeyi kontrol altına alarak yoldan güvenli araç geçişini sağladı.

Aracın yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.