Balıkesir’de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Balya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 SN 348 plakalı araç, Balya-Gönen kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan ve kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerincehastaneye kaldırıldı.
Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri araçtan sızan yakıt nedeniyle bölgeyi kontrol altına alarak yoldan güvenli araç geçişini sağladı.
Aracın yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından bölgede trafik normale döndü.