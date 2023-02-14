Balıkesir'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Karesi, İvrindi ve Burhaniye ilçelerinde depremden etkilenen vatandaşlar için yardımlar devam ediyor.

Karesi Belediyesi, deprem nedeniyle ihtiyacı olan vatandaşlarla, boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen yardımseverleri buluşturuyor.

"Bir Ev Bir Aile" kampanyası kapsamında, 444 99 10 numarasını arayan boş durumdaki evlerin sahipleri, depremde evini kaybedenlerle görüşüp destek olabiliyor.

Öte yandan Karesi Belediyesi tarafından yine depremzedeler için başlatılan yardımlarda, deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere kullanılmamış battaniye, atkı, bere, eldiven, bot, polar, yağmurluk, kaban, yünlü giysiler ve çorap gibi eşyalar toplanıyor.

Burhaniye ilçesinde de depremzedeler misafir edilmeye başlandı.

Belediye bünyesindeki tüm misafirhaneler depremzedelere tahsis edilirken, ilçede evi boş olan vatandaşlara da yardım çağrısında bulunuldu.

İvrindi'de ise depremin ilk gününden bu yana bölgeye 10 yardım tırı gönderildi.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 69 mahallenin tamamından yardımların geldiğini belirtti.

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