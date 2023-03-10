Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarımsal kuraklığa karşı önlem aldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kuraklık riskine karşı önlemlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balıkesir’de 56 sulama tesisi ile 16 bin 789 hektar tarım alanında tarımsal sulama hizmeti veren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), devreye aldığı ultrasonik tarımsal sulama sistemi yatırımlarıyla tarımsal alanlarda yüzde 40’tan fazla tasarruf sağlayarak 11 bin 527 hektar alanın suyunu garanti altına aldı. Tasarruf edilen su, kuraklık yaşanması halinde çiftçilerin kullanımına sunulacak.



Bunun yanı sıra su israfını engellemek adına da bir dizi önlemler alarak yatırımlar hayata geçiren BASKİ, şehirde damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için çalışıyor.

Öte yandan, 17 kırsal mahallede sondaj kuyularını devreye alarak şehrin su şebekesi üzerindeki baskıyı azaltmayı planlayan BASKİ, atık su arıtma tesislerinin çıkış suyunu da tarımsal sulama kriterlerine uygun bir şekilde arıtarak Kepsut ilçesinde olduğu gibi tarım arazilerinin sulanmasında kullanmaya başlayacak.



BASKİ ayrıca Altıeylül ilçesi Ovaköy Mahallesi’nde atıl durumda bulunan 17 kuyunun da alternatif olarak yeniden kullanıma sunulması için proje çalışması yürütüyor.



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