Bandırma'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Dere Mahallesi Tuncay Sokak'ta, O.K. (27) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, O.K'yi kasık ve sol bacağından yaralayıp kaçtı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.