Balıkesir'de aranan 148 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 148 kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.



Bazı suçlardan aranan 148 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda yapılan yapılan aramalarda 21 ruhsatsız tabanca ve 169 fişek, 8 ruhsatsız tüfek ve 2 kartuş ile 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 80’i çıkarıldıkları hakimlikler tarafından tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.