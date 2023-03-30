Balıkesir'de 22 besicinin 3 milyon 100 bin lira dolandırıldığı iddiasına 3 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 22 besiciyi 3 milyon 100 bin lira dolandırdığı iddia edilen aynı aileden 3 şüpheli gözaltına alındı

Altıeylül, Susurluk, Karesi ve Dursunbey ilçelerinde, hayvan sattıkları kişiler tarafından dolandırıldıklarını iddia eden bazı besiciler jandarmaya başvurdu.

Yapılan incelemelerde, 22 besicinin 3 milyon 100 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine besicilerden karşılıksız çek ve senetlerle hayvan aldığı iddia edilen İ.Z. (61), eşi A.Ö. (58) ve çocukları K.Z. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 boş çek karnesi ve 6 yazılı senet ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.