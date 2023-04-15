Balıkesirli lise öğrencileri depremzede çocuklara bayram hediyesi kıyafetler götürdü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Saniye-Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci ve öğretmenleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki depremzede çocukları bayramlık hediyelerle sevindirdi.

Okul Müdürü Yücel Mercan'ın koordinesinde, proje sorumlusu Müdür Yardımcısı Mustafa Yanmaz'ın rehberliğinde başlatılan projede, öğrenci ve velilerin aldığı bayramlık kıyafetler İslahiye'ye götürülerek kardeş okul Altınüzüm Şehit Uzman Çavuş Hayrettin Doğan İlkokulu öğrencilerine verildi.

Ramazan Bayramı öncesi Edremit'ten bölgeye giden öğrenciler, çocuklarla oyunlar oynadı. İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki çadır kentleri ziyaret eden öğrenciler, hediyelerini teslim etti.

Mercan, yaptığı açıklamada, "Küçük Adım Büyük Tebessüm Projesi" kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen İslahiye'deki kardeş okulun öğrencilerine bayramlık giysi götürdüklerini belirtti.

Proje ekibindeki öğrencilerin, 280 çocuk için hediyelik bayram kıyafetleri hazırladığını aktaran Mercan, "Şimdiden oradaki öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin bayramlarını kutluyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Böyle duyarlı gençler olduktan sonra hiç kimse Türk milletinin, Türk devletinin sırtını yere getiremez. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Allah hayır sahiplerinden, şoför kardeşlerimizden ve Edremit Belediyesinden de razı olsun." ifadesini kullandı.

İslahiye'ye giden öğrencilerden İrem Eren ise bu çalışmada yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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