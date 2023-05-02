Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

​​​​​​​İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Edremit, Savaştepe ve Havran ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlıların araç ve evlerine operasyon yaptı.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 150 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 52 adet sentetik uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin ile hassas terazi, adet esrar öğütme aparatı, adet cep telefonu, tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.