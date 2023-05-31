Balıkesir'de kaybolmaya yüz tutmuş peynirler butik mandıralarda üretilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de kaybolmaya yüz tutmuş peynirler butik mandıralarda üretilecek

AA

Balıkesir'de kaybolmaya yüz tutmuş peynirler butik mandıralarda üretilecek

BALIKESİR (AA) - Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın (GMKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile desteklediği proje ile süt ve süt ürünleri konusunda marka değeri taşıyan Balıkesir’in kaybolmaya yüz tutmuş peynirleri üç ilçede kurulacak olan butik mandıralarda üretilecek.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yararlanıcısı olduğu proje ile Kepsut, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde butik mandıraların kurulumuna başlandı. Projede Balıkesir Birlikler AŞ tarafından toplanacak olan sütler kurulan modern butik mandıralarda kadın kooperatifleri tarafından işlenerek “50 Peynirli Şehir” Balıkesir’in geleneksel peynirleri üretilecek, üretilen lezzetli yöresel peynirler Balıkesir merkez ve Havran ilçelerinde oluşturulan satış noktalarında pazarlanacak.

Modern butik mandıralarda yöresel peynirler İvrindi koyun kelle peyniri, Bigadiç çeri başı keçi peyniri, Dursunbey Kızılöz bezde katık peyniri, Ayvalık kirlihanım peyniri, Sındırgı Alakır koyun peyniri, Eğridere yünlü tulum peyniri ve Kepsut Bükdere küflü deri katık peyniri üretilecek.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, “Ajansımızın kırsal ekonominin geliştirilmesi için yürüttüğü faaliyet ve geliştirdiği politikalar ile; göç veren ilçelerde kırsaldan göçün önlenmesi amacıyla tarım ve hayvancılık kaynaklı gelirlerin artırılması için katma değer yaratan örnek projeleri yaygınlaştırmak istiyoruz.” dedi.

Projeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Belediyesi, Kepsut Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Havran Belediyesi, Balıkesir Birlikler AŞ, Kepsut Vefalı Eller Kadın Girişimi Üretim ve İş Kooperatifi ve İvrindi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de ortak olarak yer alarak Balıkesir’in yöresel değeri geleneksel peynirlerinin üretimine katkı sunuyor.

Öte yandan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen Genç İstihdamı Teması doğrultusunda kurulumuna başlanan modern butik mandıralarda 22 kişi istihdam edilecek ve birliklere üye 4590 süt üreticisi, 2 adet mevcut, 1 adet yeni kurulacak kadın kooperatiflerinin fayda sağlayacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Canlı hayvan taşıyan gemi, Bandırma´da
YEREL HABERLER Canlı hayvan taşıyan gemi, Bandırma´da
Engelsiz Düşler Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan konser
YEREL HABERLER Engelsiz Düşler Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan ...
Yiyecek içecek alanı öğretmenler, İtalyan lezzetlerini İtalyan şeften öğrendi
YEREL HABERLER Yiyecek içecek alanı öğretmenler, İtalyan ...
Mangal yapmak için aldıkları iki kilo pirzolayı köpeğe kaptırdılar
YEREL HABERLER Mangal yapmak için aldıkları iki kilo pirzolayı ...
Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
AK Parti Balıkesir milletvekilleri mazbatalarını aldı
YEREL HABERLER AK Parti Balıkesir milletvekilleri mazbatalarını aldı
Balıkesirli genç sanatçılardan karma sergi
YEREL HABERLER Balıkesirli genç sanatçılardan karma sergi
Balya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Balya’da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Balıkesir’de "düşmana atılan ilk kurşunun" 104. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de "düşmana atılan ilk kurşunun" 104. yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.