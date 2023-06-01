Marmara Adası açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Marmara Adası açıklarında seyreden, içinde 3 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki teknenin makinesi arızalandı.
Denizde sürüklenmeye başlayan teknedekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye KEGM'ye bağlı "KIYEM-4" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
Ekiplerce bota yedeklenen tekne, Asmalı Balıkçı Barınağı'na emniyetle yanaştırıldı.