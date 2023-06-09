Balıkesir sahilleri 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonuna hazırlanıyor

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'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ve Ege kıyılarındaki tatil bölgeleri, Kurban Bayramı tatili ve yaz sezonunda öncesinde hazırlık yapılıyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 46 mavi bayraklı plajı, yenilenmiş otobüs terminalleri, düzenlenmiş sahil şeridi, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ulaşımda atılmış adımlarla Balıkesir, yerli ve yabancı turistleri bekliyor.



Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili ve yaz sezonu öncesi sahillerde hummalı bir çalışma yürütüyor.



Bir yandan sahillere modern üniteler yerleştirip bölge halkının ve tatilcilerin temel ihtiyaçlarını gideren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, diğer yandan modern sahiller için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından düzenli aralıklarla sahiller makinelerle temizlenip taş, izmarit, cam gibi atıklardan arındırılıyor.



Büyükşehir Belediyesi, kendi imal ettiği modern duş, cankurtaran kuleleri, soyunma kabini, aydınlatma direkleri ve tuvalet ünitelerinin montesiyle tatilcilerin taleplerini karşılıyor.



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