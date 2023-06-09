Balıkesir sahilleri 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonuna hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir sahilleri 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonuna hazırlanıyor

AA

Balıkesir sahilleri 9 günlük bayram tatili ve yaz sezonuna hazırlanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ve Ege kıyılarındaki tatil bölgeleri, Kurban Bayramı tatili ve yaz sezonunda öncesinde hazırlık yapılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 46 mavi bayraklı plajı, yenilenmiş otobüs terminalleri, düzenlenmiş sahil şeridi, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ulaşımda atılmış adımlarla Balıkesir, yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili ve yaz sezonu öncesi sahillerde hummalı bir çalışma yürütüyor.

Bir yandan sahillere modern üniteler yerleştirip bölge halkının ve tatilcilerin temel ihtiyaçlarını gideren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, diğer yandan modern sahiller için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından düzenli aralıklarla sahiller makinelerle temizlenip taş, izmarit, cam gibi atıklardan arındırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kendi imal ettiği modern duş, cankurtaran kuleleri, soyunma kabini, aydınlatma direkleri ve tuvalet ünitelerinin montesiyle tatilcilerin taleplerini karşılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ATIKLARIN DEPOLANDIĞI ALANDA ÇIKAN YANGINDA 3 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ  
YEREL HABERLER ATIKLARIN DEPOLANDIĞI ALANDA ÇIKAN YANGINDA 3 İŞ YERİ ...
Atıkların depolandığı alanda çıkan yangında 3 iş yeri zarar gördü
YEREL HABERLER Atıkların depolandığı alanda çıkan yangında 3 iş yeri ...
Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'de otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı, ...
Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen operasyonları
Balıkesir'de "Engelsiz Şehir Balıkesir" çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de "Engelsiz Şehir Balıkesir" çalıştayı ...
Sındırgı'da "Temiz Çevre" etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sındırgı'da "Temiz Çevre" etkinliği gerçekleştirildi
Kazdağları'nda muhtemel yangınlarda görev yapacak helikopter Edremit'te konuşlandırıldı
YEREL HABERLER Kazdağları'nda muhtemel yangınlarda görev yapacak ...
Balıkesir'de "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" açıldı
Ayvalık'ta deniz dibi temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Ayvalık'ta deniz dibi temizliği yapıldı
Balıkesir'de yaralı bulunan ağaç kamışçını cinsi kuş tedavi edilerek doğaya salındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yaralı bulunan ağaç kamışçını cinsi kuş ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.