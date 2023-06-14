Balıkesir'de 3 yılda denizlerden 50 bin metrekare "hayalet ağ" toplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de 3 yılda denizlerden 50 bin metrekare "hayalet ağ" toplandı

AA

Balıkesir'de 3 yılda denizlerden 50 bin metrekare "hayalet ağ" toplandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 2020'de başlatılan "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "hayalet ağ" olarak bilinen terk edilmiş, kaybolmuş ya da atılmış balık ağları deniz tabanını kazıyor, su altındaki yabani hayvanların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden oluyor, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atıyor.

Küresel olarak deniz memelilerinin yüzde 45'i, deniz kuşlarının yüzde 25'i ve tüm deniz kaplumbağası türleri, hayalet ağlar da dahil olmak üzere denizel atıklardan etkileniyor.

Ege ve Marmara'da Balıkesir açıklarında bu tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla 3 yıl önce başlatılan projeyle, yaklaşık 50 bin metrekare hayalet ağ denizlerden arındırıldı.

Ayvalık ilçesi Cunda Adası mevkisinde tek seferde 1500 metrekarelik gırgır ve 400 metrelik uzatma ağı denizden çıkarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, denizlerde biyolojik çeşitliliğin artırılması, deniz ve kıyıların kirlenmesinin önlemesi amacıyla saatlerce suda görev yapan "hayalet ağ avcılarını" ziyaret ederek bilgi aldı.

Denizlerde terk edilmiş ve dipte büyük bir alan kaplayarak ekosisteme zarar veren hayat ağların titizlikle temizlendiğini belirten Yılmaz, "Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için hayalet ağ avcılarımız, denizin dibinde saatlerce görev yapıyor. Arkadaşlarımız burada gırgır ağı ve uzatma ağını denizden çıkardı. Yaptıkları çalışmalarla binlerce deniz canlısının hayatını kurtaran tüm ekibe çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 33 düzensiz ...
Yazar Pakize Başaran, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yazar Pakize Başaran, son yolculuğuna uğurlandı
Yazar Pakize Başaran son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Yazar Pakize Başaran son yolculuğuna uğurlandı
Fotokapanlara poz verip, memleketlerine selam gönderdiler
YEREL HABERLER Fotokapanlara poz verip, memleketlerine selam ...
Balıkesir'in kültürel ve geleneksel mirası tek kitapta toplandı
YEREL HABERLER Balıkesir'in kültürel ve geleneksel mirası tek ...
Manyas ve Gönen ovalarında çeltik ekimi gecikmeli başladı
YEREL HABERLER Manyas ve Gönen ovalarında çeltik ekimi gecikmeli ...
Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü
YEREL HABERLER Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa ...
Altıeylül Belediyesi Çocuk Üniversitesinin yıl sonu etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Altıeylül Belediyesi Çocuk Üniversitesinin yıl sonu ...
Balıkesir'de barajın seviyesi düştü, BASKİ su tasarrufu uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Balıkesir'de barajın seviyesi düştü, BASKİ su ...
Lastiği patlayan işçi servisi şarampole devrildi: 14 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan işçi servisi şarampole devrildi: 14 ...
Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de şarampole devrilen minibüsteki 14 kişi ...
Yazar Pakize Başaran 102 yaşında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yazar Pakize Başaran 102 yaşında hayatını kaybetti
Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti
Sındırgı ilçesinde eski kitaplar kumbarada toplanıyor
YEREL HABERLER Sındırgı ilçesinde eski kitaplar kumbarada toplanıyor
Uluslararası Avşa Yarı Maratonu tamamlandı
YEREL HABERLER Uluslararası Avşa Yarı Maratonu tamamlandı
Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda aynı aileye mensup 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de terör örgütü operasyonunda aynı aileye ...
Balıkesir'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 10 kişiden 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de motosiklet çaldıkları iddiasıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.