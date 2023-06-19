Balıkesir'de yaz spor okulları işbirliği protokolü imzalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de bu yıl yaz spor okulları Valilik öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, protokol imza töreninde, örnek bir birlikteliği yaşadıklarını ifade ederek bunun her alana yayılmasını diledi.



"Yaza hareketli giriyoruz" temalı yaz spor okullarına ilişkin bilgi veren Şıldak, "15 bin genç ve çocuğumuzun hedeflendiği bu çalışmada 37 branşta 42 tesisimizde gençlerimiz, çocuklarımız doya doya bir yaz yaşayacaklar. Bir başka özelliği çalışmanın her ilçemizde gerçekleşiyor olması. Yani Bandırma'da da var, Ayvalık'ta da var, Savaştepe’de de var bu çalışmalar. Bu yönüyle de örnek bir çalışma. Balıkesir’e hayırlı olsun." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yaz spor okullarındaki öğrencilere şort, tişört ve spor malzemelerinin kendileri tarafından verileceğini dile getirdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ise Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği yaz spor okullarında daha bütün halde ve daha güçlü olmanın yanında daha fazla kesime ulaşmak amacıyla kurumlar arası işbirliği yaptıklarını vurguladı.



Özalp, “Öncelikli gruplarımıza yani burada engellilere, şehit, gazi yakınlarına, Kur'an kurslarında devam eden öğrenci ve gençlere, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet alan tüm çocuklara ulaşmak için bütün halinde hep birlikte yazın çocuklarımızı, gençlerimizi spor yapmak için planlamamızı yaptık. Bu kapsamda da 5-18 yaş arasında 20 ilçemizde 42 tesisimizde ve 37 branşta içerisinde yine 42 tesisin 12'si havuz, bunlar kurduğumuz açık portatif havuzlar." ifadesini kullandı.

Protokol, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ve Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç tarafından imzalandı.



Vali Şıldak, imza töreni sonrası yüzme havuzunda eğitime katılan sporcularla bir araya geldi.

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