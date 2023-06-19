Balıkesir’de 1 haftada 93 şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekiplerince son 1 haftada yapılan asayiş operasyonlarında yakalanan ve çeşitli suçlardan aranan 194 şüpheliden 93'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yürüttükleri çalışmalarda 194 zanlıyı gözaltına aldı.



Bu kişilerden, adli makamlara sevk edilenlerden 93'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.

Yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca ve 154 adet fişek, 7 ruhsatsız tüfek ve 20 adet kartuş, 2 kurusıkı tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

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