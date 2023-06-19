Balıkesir’de 1 haftada 93 şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de 1 haftada 93 şüpheli tutuklandı

AA

Balıkesir’de 1 haftada 93 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de polis ekiplerince son 1 haftada yapılan asayiş operasyonlarında yakalanan ve çeşitli suçlardan aranan 194 şüpheliden 93'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yürüttükleri çalışmalarda 194 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu kişilerden, adli makamlara sevk edilenlerden 93'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimliklerce tutuklandı.

Yapılan aramalarda 20 ruhsatsız tabanca ve 154 adet fişek, 7 ruhsatsız tüfek ve 20 adet kartuş, 2 kurusıkı tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Balıkesir'de emekli albay evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Balıkesir'de emekli albay evinde ölü bulundu
Balıkesir’de haşere ile mücadele hem karadan hem havadan sürüyor
YEREL HABERLER Balıkesir’de haşere ile mücadele hem karadan hem ...
Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’de parsel satışları başladı
YEREL HABERLER Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB’de parsel ...
Balıkesir'de yaz spor okulları işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yaz spor okulları işbirliği protokolü ...
Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü
Balıkesir'de çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de çıkan kavgada bir kişi tüfekle vurularak ...
Erdek'te silahlı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erdek'te silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Bandırma ve Erdek'te şiddetli yağış etkili oldu
YEREL HABERLER Bandırma ve Erdek'te şiddetli yağış etkili oldu
Balıkesir'de otomobilin tıra çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de otomobilin tıra çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Balıkesir'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki bir çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki ...
Manyas'ta hacı adayları dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Manyas'ta hacı adayları dualarla uğurlandı
Balıkesir'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Bandırmaspor, Florian Marc Jozefzoon'u transfer etti
YEREL HABERLER Bandırmaspor, Florian Marc Jozefzoon'u transfer etti
Balıkesir'de 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.