Balıkesir'in mavi bayraklı 46 plajı itfaiyenin cankurtaranlarına emanet

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, kentin Marmara Denizi ve Kuzey Ege'deki 46 mavi bayraklı plajında görev yaparak boğulmaların önüne geçiyor.

Güney Marmara ve Kuzey Ege'ye 290 kilometrelik sınırı bulunan Balıkesir, iç turizmin önemli destinasyonları arasında yer alıyor.

Kuzey Ege'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesine uzanan sahil şeridini kapsayan Edremit Körfezi, deniz, dağ ve termal imkanlarıyla her yıl özellikle yaz dönemini yoğun geçiriyor.

Marmara ve Avşa adaları ile Erdek'te bulunan mavi bayraklı plajlar da İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ'a yakınlığı, pırıl pırıl denizi ve tarihi dokusuyla sezonda binlerce misafire ev sahipliği yapıyor.

Tatilcilerin rahat ve güvenli şekilde denize girmesi için çalışma başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bu kapsamda plajlara 19 kule yerleştirdi.

Özel eğitim alan 57 itfaiye cankurtaran personeli, kulelerin yanı sıra jetler ve botlarla plajlarda görev yaparak boğulmaların önüne geçiyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 26 kişinin boğulmasının önüne geçen cankurtaranlar, plajlarda yaşanan küçük yaralanmalarda da ilk yardım desteğinde bulunuyor.

- "Önemli bir görevi yerine getiriyoruz"

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Halil Yılmaz, AA muhabirine, Balıkesir'in yaz dönemi açısından çok değerli bir konumda olduğunu söyledi.

Vatandaşların kıyı şeritlerine, yapılan düzenlemelerin ardından daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz de Başkanımız Yücel Yılmaz'ın hassasiyetle takip ettiği hizmetlerin Büyükşehir açısından herhangi bir aksaklık olmadan yerine getirilmesi noktasında bütün ekiplerimizi seferber ettik. İnşallah bu yaz dönemi tüm vatandaşlarımız için rahat, huzurlu ve can güvenliği açısından olumlu geçer. Cankurtaranlar olarak hem Edremit Körfezi hem de Güney Marmara bölümlerimizde Büyükşehir Belediyemize tahsisli mavi bayraklı ve diğer halk plajlarımızda önemli bir görevi yerine getiriyoruz."

Yılmaz, vatandaşların iyi bir tatil yapabilmesi için bütün ekiplerin seferber olduğunu vurguladı.

- "Cankurtaranlar olarak göreve hazırız"

Cankurtaranlardan Sedat Osmanoğlu da önemli bir görevi üstlendiklerini dile getirdi.

Osmanoğlu, cankurtaranlar olarak her zaman göreve hazır olduklarını söyleyerek, "57 cankurtaran Balıkesir'deki plajlarda canla başla görev yapıyor. Bizim haricimizde bu bölgede görev yapan Çevre Koruma ve Tesisler Daire Başkanlığı ile Balıkesir'in vitrini olarak tabir edilen bu bölgede, gelen misafirlere eksiksiz hizmet verebilmek için Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla canla başla çalışıyoruz." dedi.

Ankara'dan Ayvalık'a tatile gelen Ahmet Kendir de plajlarda cankurtaranların olmasını olumlu karşıladığını anlattı.

Yüzmeyi çok iyi bilmeyenlerin boğulma tehlikesi atlattığını ifade eden Kendir, cankurtaran hizmetinden memnun kaldığını belirtti.

Ahmet Kendir'in eşi Fatma Kendir de cankurtaranların vatandaşlara güven verdiğini dile getirdi.

Kendir, cankurtaranların bu yıl daha iyi çalıştığını vurgulayarak, "Önemli olan insanların sağlığı ve huzur içinde burada güvenli olması. Bunu da cankurtaranlar ve belediye ekipleri sağlıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.