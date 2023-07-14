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        Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 17:07
        Balıkesir'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Naipler Mahallesi yakınında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 120 personel, 2 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 20 arazöz ve 7 su ikmal aracıyla yangını söndürmek için çalışmalar sürdürülüyor.

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