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        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:52
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Ali Adak (25) idaresindeki 45 ZC 355 plakalı otomobil, Bigadiç-Balıkesir kara yolu Karyağdı mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, Sındırgı Umurlar Mahallesi Muhtarı Hamza Uysal (51) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralanan Tufan Evren (25) ve Ali Adak (25), Bigadiç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Tufan Evren, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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