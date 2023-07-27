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        17. Edremit Şehit Hamdibey Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesinin galibi Mustafa Taş oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:22
        17. Edremit Şehit Hamdibey Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesinin galibi Mustafa Taş oldu

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri", Edremit Güreş Sahası’nda yapıldı.

        Edremit Belediyesince, 500 güreşçinin ter döktüğü güreşlerde başpehlivanlıkta 32 sporcu er meydanına çıktı.

        İzleyicilerin heyecanla takip ettiği güreşlerde başpehlivanlığı finalde rakibi İsmail Balaban'ı mağlup eden Mustafa Taş kazandı.

        Taş'a ödülünü Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin birlikte verdi.

        Başaltı pehlivan güreşinde birinci olan Necip Hal ise ödülünü Belediye Meclisi Üyesi ve Güreş Ağası Cemil Karabıyık'ın elinden aldı.

        Gece geç saatlere kadar süren güreşleri, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ile muhtarlar, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda güreşsever izledi.

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