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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 21:08
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez Karesi ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye ait 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

        Operasyonda yakalanan 8 şüpheliye ait adreslerdeki aramalarda 55 gram bonzai, 54 gram kubar esrar, 43 kök Hint keneviri, 30 gram metamfetamin, 7 sentetik uyuşturucu hap, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 19 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme aparatı ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 4 bin 650 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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