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        Ekinlik Adası'nda ambulans helikopter ağaçtan düşen kişi için havalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 12:20
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        Ekinlik Adası'nda ambulans helikopter ağaçtan düşen kişi için havalandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası’nda ağaçtan düşen kişi, hava ambulansıyla Bandırma’ya sevk edildi.

        Ekinlik Adasında yaşayan M.Ş. (65) çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı. Yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesini yaptı.

        Fırtınadan dolayı, deniz ambulansı, sahil güvenlik botu, kıyı emniyet botu hastanın tahliyesini sağlayamadı.

        Hasta için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulunuldu.

        Yaralı, İstanbul’dan gelen hava ambulansı ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

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