Balıkesir'den kısa kısa

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Karesi ilçesinde, TOKİ konutlarının bulunduğu Yeni Mahalle’de yaşayan vatandaşların ihtiyaç ve talepleri üzerine kapalı pazar yeri yapımı için çalışma başlatıldı.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, yaptığı açıklamada, temel hafriyatına başlanan kapalı pazar yerinin inşasının kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Pazar yerinin 1200 metrekare alanda 800 metrekare üstü kapalı çelik yapıdan inşa edileceğini aktaran Orkan, yapıyı 2 ay içinde bitirerek hizmete sunmayı hedeflediklerini duyurdu.

TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların önemli ihtiyaçlarından birinin de pazar yeri olduğunu bildiren Orkan, "Mahallelerimizin temel ihtiyaçlarını çözdük, çözmeye devam ediyoruz. Karesi'mizin ihtiyaçlarını belirliyor, planlamalarımızı yapıyor ve aciliyet sırasına göre tek tek yerine getiriyoruz. Çalışmalarımız ve yatırımlarımızı vatandaşlarımızın istek ve taleplerine göre öncelik sırasına göre yapılıyor. Karesi'miz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Altıeylül’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, camilerde ve müftülük bünyesindeki kurslarda Kur'an-ı Kerim okumanın yanında dini bilgileri, vatan ve millet sevgisini, iyi ve ahlaklı bireyler olmayı da öğrenen çocuklar Altıeylül Belediyesine bağlı Hasan Can Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, törende yaptığı konuşmada, "İkincisini düzenlemiş olduğumuz ‘Bilinçli Gençliğe Doğru’ yaz Kur’an kurslarımızda başarılı olan öğrencilerimize ödüllerini verdik. Siz değerli çocuklarımız sizler, bu millete, bu memlekete faydalı insan olacaksınız. Çünkü bu devlet çok kutsal bir devlet, bu millet çok mübarek bir millet. Çünkü dünyada mazlumlara el uzatmış bizlerden sizlerden başkası yok. Onun için kendinizi iyi yetiştirin." dedi.

Projeye 4 bin 500 öğrenci katılım sağladı. Başarılı olan 519 öğrenciden 100'üne bisiklet, 127'sine bluetooth kulaklık, 192'sine skuter ve 100'üne çeşitli hediyeler verildi.

Etkinliğe, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç, Altıeylül İlçe Müftüsü Hayati Yelkovan, Kur'an kurslarının görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.