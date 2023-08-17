Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Karesi, Erdek ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 242 kök kenevir bitkisi, 18 sentetik uyuşturucu hap, 15 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 2 gram bonzai, tabanca, şarjör, 15 tabanca fişeği ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.