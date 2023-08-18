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        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 02:24
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        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvalık açıklarında bir grup göçmenin deniz üzerinde hareket halinde olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" gönderildi.

        Göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botu durduran ekipler, 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na getirilerek insani yardımlarda bulunulan göçmenler hakkında yasal işlemler sürüyor.

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